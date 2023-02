1 Der 36-jährige Radfahrer musste schwer verletzt in eine Klinik. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch/IMAGO/Maximilian Koch

Bei einem Unfall in Esslingen wurde am Dienstagmorgen ein Radfahrer schwer verletzt. Ein überholendes Auto hatte den Mann mit dem Außenspiegel berührt und zu Fall gebracht.















Link kopiert

Am Dienstagmorgen, gegen 8.15 Uhr, ist ein Radfahrer durch einen Unfall schwer verletzt worden. Ein 26-jähriger Autofahrer war auf der Landstraße von Esslingen in Richtung Baltmannsweiler unterwegs. Dabei stieß der rechte Außenspiegel des Autos von hinten gegen einen in selber Richtung fahrenden 36-jährigen Radfahrer. Dieser stürzte laut Polizei und musste in eine Klinik eingeliefert werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von 1200 Euro.