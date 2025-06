Unfall in Esslingen: Auto stößt mit Linienbus zusammen – zwei Menschen leicht verletzt

1 Die Polizei wurde am Samstagnachmittag zu einem Unfall in die Zollbergstraße gerufen. Foto: dpa/Stefan Puchner

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Samstagnachmittag in der Zollbergstraße zwischen der Esslinger Pliensauvorstadt und dem Stadtteil Zollberg ereignet hat, wurden zwei Menschen in einem Linienbus leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 90 000 Euro.

Wie die Polizei berichtet, war ein Autofahrer gegen 16 Uhr mit seinem Range Rover Sport von der Pliensauvorstadt in Richtung Zollberg unterwegs. Hierbei verlor der 31-Jährige offenbar auf Grund von überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen und stieß in einer Rechtskurve mit einem entgegenkommenden Linienbus zusammen.

Keine Aufnahme im Krankenhaus nötig

Zum Unfallzeitpunkt befanden sich den Angaben zufolge zehn Fahrgäste in dem m Linienbus. Bei der Kollision zogen sich der 53-jährige Busfahrer und ein 32-jähriger Fahrgast leichte Verletzungen zu. Die beiden Männer wurden vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt und mussten nicht in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer des SUV blieb unverletzt.

Ermittlungen der Verkehrspolizei

Der Land Rover war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Den Schaden an dem Fahrzeug beziffert die Polizei auf rund 60 000 Euro. An dem Linienbus entstand Schaden in Höhe von etwa 30 000 Euro. Die Verkehrspolizei Esslingen ermittelt nun, wie es genau zu dem Unfall kommen konnte.