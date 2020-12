1 Bei dem Zusammenstoß Foto: dpa/Uli Deck

Am Montagmorgen hat es in der Stuttgarter Straße in Esslingen einen Unfall gegeben. Ein Auto nahm einer Radfahrerin die Vorfahrt, die Frau musste leicht verletzt in eine Klinik gebracht werden.

Esslingen - Am Montagmorgen hat sich eine Fahrradfahrerin in der Stuttgarter Straße in Esslingen bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Laut Polizei fuhr die 45-Jährige gegen 7.20 Uhr auf dem Radweg der Stuttgarter Straße stadteinwärts. Ihr kam eine 47 Jahre alte Frau mit ihrem Fahrzeug entgegen, die nach links in den Reinacher-Härling-Weg einbiegen wollte.

Die Autofahrerin nahm der 45-Jährigen die Vorfahrt, es kam zum Zusammenstoß. Dabei stürzte die Radfahrerin auf die Fahrbahn. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.