Esslingen - Eine 38 Jahre alte Frau fuhr am Montagmorgen gegen 7.40 Uhr in der Eichendorffstraße mit ihrem Auto in Fahrtrichtung Mutzenreisstraße. Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge hielt sie ihr Fahrzeug aufgrund gesundheitlicher Probleme zunächst an, rollte dann jedoch weiter, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Betonmauer. Die 38-Jährige und zwei mitfahrende Kinder, die nach jetzigem Stand unverletzt geblieben waren, wurden vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Am Auto und der Mauer entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro.