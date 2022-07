1 In Esslingen kam es in der Kiesstraße zu einem Unfall. (Symbolbild) Foto: picture alliance / Patrick Seeger

Ein 81-Jähriger soll am Sonntagnachmittag eine 22-Jährige mit seinem Wagen derart abgedrängt haben, dass die junge Frau gegen eine Mauer fuhr. Danach setzte der Senior seine Fahrt offenbar unbekümmert fort.















Das Polizeirevier ermittelt nach einem Unfall am Sonntag wegen des Verdachts einer Unfallflucht. Wie ein Sprecher am Montag bekannt gab, soll ein 81-Jähriger gegen 17.30 Uhr seinen Wagen in der Kiesstraße nach rechts gelenkt haben, wodurch eine rechts neben ihm fahrende 22 Jahre alte Frau nach eigenen Angaben ausweichen musste und dabei vor der Fahrbahn abkam. Dort prallte die Frau, die eigentlich auf einen Parkplatz fahren wollte, gegen eine Mauer und wurde leicht verletzt. Ebenso wurden ihre vier Mitfahrerinnen im Alter zwischen 17 und 80 Jahren leicht verletzt. Zudem sei an ihrem Auto ein Schaden von 4 000 Euro entstanden, wie die Polizei schätzt. Der Senior setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern.