Unfall in Esslingen: Außenspiegel bringt Radfahrerin beim Überholen zu Fall

Unfall in Esslingen

Die Frau stürzte durch den Kontakt und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolfoto)

In Esslingen ist am Dienstag eine Radfahrerin verletzt worden, weil ein Autofahrer beim Überholen offenbar nicht genug Sicherheitsabstand hielt. Der Außenspiegel seines Wagens berührte den Lenker der Frau und brachte diese zu Fall.











Durch zu geringen Sicherheitsabstand hat ein 82-jähriger Autofahrer am Dienstag in Esslingen eine Radfahrerin zu Fall gebracht und verletzt. Wie die Polizei berichtet, hatte der Außenspiegel des Wagens den Lenker der Radfahrerin berührt.

Der Mann setzte kurz nach 16 Uhr in Richtung Mettingen auf der Augustinerstraße zum Überholen der 57-jährigen Radfahrerin an. Die Frau stürzte durch die Berührung und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.