Unfall in Esslingen

1 Der Rettungsdienst brachte den 22-jährigen Geschädigten in eine Klinik. (Symbolfoto) Foto: imago images/Fotostand/Fotostand / Gelhot via www.imago-images.de

Bei einem Unfall wegen eines ausscherenden Lkw-Anhängers bei Esslingen wurde ein 22-Jähriger verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik.















Esslingen - In einer engen Kurve scherte am Mittwochabend der Anhänger eines Lkw aus und kollidierte mit einem entgegenkommenden Transporter. Dessen 22-jähriger Fahrer wurde laut Polizeiangaben leicht verletzt. Der 51-jährige Fahrer des Lkw-Gespanns fuhr gegen 18 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der L 1150 nach Oberesslingen, als es zu dem Unfall kam. Der 22 Jahre alte Mann, der leicht verletzt worden war, wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Transporter musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 6000 Euro.