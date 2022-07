Unfall in Esslingen

1 Eine 54-jährige Beteiligte wurde bei dem Unfall leicht verletzt. (Symbolbild) Foto: dpa/Stefan Puchner

Am Mittwochnachmittag kam es auf der Adenauerbrücke in Esslingen zu einem Auffahrunfall. Es waren drei Fahrzeuge beteiligt und der Gesamtschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt.















Ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen hat sich am Mittwochnachmittag auf der Adenauerbrücke ereignet. Die 55-jährige Autofahrerin fuhr gegen 17.20 Uhr auf der Brücke in Richtung Berkheim und krachte ins Heck eines verkehrsbedingt stehenden Autos einer 54-Jährigen. Deren Wagen wurde durch die Wucht des Aufpralls noch auf einen Sprinter aufgeschoben. Beim Unfall wurde die 54-Jährige aktuellen Erkenntnissen der Polizei zufolge leicht verletzt. Sie wollte sich laut Polizeiangaben selbstständig in medizinische Behandlung begeben. Ihr Auto wurde abgeschleppt. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei mit rund 8.000 Euro.