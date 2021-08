1 Der Unfallverursacher blieb bei dem Unfall unverletzt. Er stand offenbar unter starkem Alkoholeinfluss (Symbolbild). Foto: dpa/Monika Skolimowska

Am Samstagabend ist es auf der B10 bei Esslingen zu einem heftigen Auffahrunfall gekommen. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt.

Esslingen - Auf der B10 hat es am späten Samstagabend zwischen den Anschlussstellen ES-Oberesslingen und ES-Zell gekracht. Nach Angaben der Polizei fuhr ein 27-Jähriger mit einem Ford gegen 21.00 Uhr auf der B10 in Richtung Göppingen. Vor ihm fuhr eine 61-jährige Audi-Fahrerin in dieselbe Richtung. Plötzlich für der 27-Jährige so stark auf den Audi auf, dass sich beide Fahrzeuge mehrfach drehten. Der Unfallverursacher prallte dabei noch gegen eine Betonmauer am rechten Fahrbahnrand und gegen die Mittelleitplanke.

Die Audi-Fahrerin und ihr 62-jähriger Beifahrer wurden mit leichten Verletzungen in eine Klinik eingeliefert. Der 27-Jährige blieb unverletzt. Bei ihm wurde Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Zudem ergaben sich Anhaltspunkte auf Drogenkonsum. Er musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen.

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden durch Abschleppunternehmen geborgen. Nach Schätzungen der Polizei entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 20.000 Euro.