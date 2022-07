1 Das Auto der 57-Jährigen wurde durch den Unfall schwer beschädigt. Foto: dpa/Friso Gentsch

Ein 57 Jahre alte Frau ist am Montagmorgen auf der Vogelsangbrücke in Esslingen von der Fahrbahn abgekommen. Ursache war offenbar ein medizinischer Notfall.















Quer über die Gegenfahrbahn ist eine 57-Jährige am Montagmorgen auf der Esslinger Vogelsangbrücke in einen Metallzaun gefahren. Wie die Polizei mitteilt, war offenbar ein medizinischer Notfall die Ursache für den Unfall. Den Angaben zufolge war die Frau gegen 7.20 Uhr mit ihrem Fiat auf der linken Spur der Brücke in Richtung Esslinger Stadtmitte unterwegs gewesen und hatte die Kontrolle über ihren Wagen verloren. Sie geriet nach links und schrammte mehrere Meter an der Fahrbahnabtrennung entlang, bevor sie schließlich ganz auf die Gegenfahrbahn geriet, diese kreuzte und schließlich in einen Metallzaun fuhr, wo der Wagen stehen blieb.

Die Frau habe noch aussteigen können, dann habe sich ihr Gesundheitszustand jedoch zunehmend verschlechtert, sodass sie vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der Fiat war laut der Polizei nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Schaden wird auf etwa 6000 Euro geschätzt. Zur Reinigung der Fahrbahn war die Feuerwehr im Einsatz.