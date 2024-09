Unfall in Esslingen auf Pliensaubrücke: Radfahrer stößt mit Kind zusammen und flüchtet – Zeugen gesucht

Unfall in Esslingen auf Pliensaubrücke

1 Das Mädchen musste nach dem Unfall in ein Krankenhaus gebracht werden, der Mann fuhr davon. (Symbolfoto) Foto: Animaflora PicsStock - stock.ado

Ein unbekannter Fahrradfahrer hat am Sonntag in Esslingen auf der Pliensaubrücke ein Kind auf einem Rad übersehen und angefahren. Beide stürzten, danach fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um das Kind zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen.











Ein Unbekannter hat am Sonntagmittag auf der Pliensaubrücke in Esslingen ein vierjähriges Mädchen mit dem Fahrrad angefahren. Nach Angaben der Polizei stürzten beide bei dem Zusammenstoß, der Mann fuhr dann aber davon, ohne sich um das Kind zu kümmern, das in eine Klinik gebracht werden musste.

Den Angaben nach fuhr das Mädchen gegen 15.30 Uhr auf dem Radweg der Pliensaubrücke in Richtung Neckarstraße. Dabei kam ihr der unbekannte Mann auf seinem Fahrrad entgegen und übersah das Mädchen offenbar. Die beiden Radler stießen zusammen und stürzten. Während der Mann im Anschluss aufstand und davonfuhr, erlitt das Kind ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden.

Wegen einer Veranstaltung in Esslingen war es zum Zeitpunkt des Unfalls nicht erlaubt, auf der Brücke Fahrrad zu fahren. Zeugen, die Hinweise zum Unbekannten oder dem genauen Unfallhergang machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07 11 / 399 03 30 an die Polizei zu wenden.