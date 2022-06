1 Der 30-Jährige stürzte vom zweiten in den ersten Stock des Gerüsts. Foto: dpa/Andreas Gebert

Bei Arbeiten an einer Fassade stürzte Mittwochmittag ein 30 Jahre alter Mann in Esslingen von einem Gerüst. Er wurde in eine Klinik eingeliefert – das Ausmaß der Verletzungen ist bislang unklar.















Am Mittwochmittag ist laut Polizeiangaben in der Straße Am Roßmarkt ein 30-jähriger Arbeiter von einem Gerüst gestürzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen führte der Mann gegen 13.10 Uhr zunächst auf der zweiten Etage des Gerüsts Arbeiten an der Fassade eines Gebäudes durch und stürzte anschließend mehrere Meter tief auf die erste Etage ab. Die Ursache für den Sturz sowie das Ausmaß der Verletzungen sind bislang noch unklar. Der Rettungsdienst brachte den Mann zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.