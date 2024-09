Unfall in Esslingen: Alkoholfahrt endet mit hohem Schaden

Unfall in Esslingen

1 Der Fahrer war alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von nahezu zwei Promille. Foto: dpa//Uli Deck

Am Samstagabend prallte ein BMW-Fahrer auf der Schenkenbergstraße in Esslingen gegen ein geparktes Auto. Offenbar stand er unter Alkoholeinfluss. Verletzt wurde niemand.











Link kopiert

Ein offenbar betrunkener Autofahrer hat am Samstagabend im Esslinger Stadtteil Mettingen einen Unfall mit hohem Sachschaden verursacht. Verletzt wurde niemand. Andere Verkehrsteilnehmer waren nicht ins Geschehen involviert.

Wie die Polizei berichtet, war der 37-jährige BMW-Fahrer auf der Schenkenbergstraße unterwegs gewesen. Kurz vor 22 Uhr prallte er dort aus nicht ersichtlichem Grund mit seinem Fahrzeug auf ein am Straßenrand ordnungsgemäß geparktes Auto. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt rund 32 000 Euro. Laut der Polizei wurde im Verlauf der Unfallaufnahme festgestellt, dass der 37-jährige Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein umgehend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von nahezu zwei Promille. Die Beamten behielten daraufhin seinen Führerschein noch an Ort und Stelle ein.