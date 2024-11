Unfall in Esslingen: 88-Jährige verliert Kontrolle über Auto – Fahrt endet an Wand

88-Jährige verliert Kontrolle über Auto – Fahrt endet an Wand

Unfall in Esslingen

1 Der Rettungsdienst brachte die 88-Jährige in eine Klinik. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Horst Galuschka

Bei einem Unfall in Esslingen wurde am Montag eine Seniorin verletzt. Aus noch unklaren Gründen beschleunigte sie plötzlich stark, als sie auf einem Firmengelände fuhr.











Eine 88-jährige Frau hat am Montagnachmittag in der Obertürkheimer Straße in Esslingen einen Verkehrsunfall verursacht. Die Seniorin war gegen 14 Uhr auf dem Gelände einer Firma mit ihrer Mercedes A-Klasse unterwegs, als sie aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor, berichtet die Polizei.

Sie beschleunigte plötzlich stark und touchierte einen geparkten Mercedes E-Klasse und einen Gartenzaun, bevor ihr Wagen an einer Hauswand zum Stehen kam. Die Frau erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Den Schaden schätzt die Polizei auf insgesamt etwa 5.500 Euro. Das Auto der Unfallverursacherin musste abgeschleppt werden.