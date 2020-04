1 Die Frau wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Foto: dpa/Nicolas Armer

Ein 63-jähriger Mann hat am Samstagvormittag in Esslingen beim Rückwärtsfahren eine ältere Frau übersehen. Er streifte sie, die Dame musste anschließend ins Krankenhaus.

Esslingen - Am Samstagvormittag ist in Esslingen eine 86-jährige Frau angefahren worden, als sie gerade die Abt-Fulrad-Straße überqueren wollte. Ein 63-jähriger Mann hatte sie beim Rückwärtsfahren übersehen. Er streifte sie mit seinem Fahrzeugheck, sodass die ältere Dame zu Boden stürzte. Sie musste anschließend mit dem Rettungswagen verletzt in eine Klinik gebracht werden. An dem Renault entstand kein Schaden.