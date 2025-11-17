Unfall in Esslingen: 81-Jährige von Autotür erfasst und schwer verletzt

1 Die Frau wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie

In Esslingen ist am Sonntagnachmittag eine Seniorin schwer verletzt worden. Die Frau war von der Tür eines anfahrenden Autos erfasst und umgestoßen











﻿ Am Sonntagnachmittag wurde eine 81-jährige Frau auf dem Charlottenplatz in Esslingen von einer geöffneten Autotür erfasst und schwer verletzt. Der 82-jährige Fahrer eines Opel Meriva hatte seine beiden Mitfahrerinnen gegen 16.45 Uhr dort aussteigen lassen, berichtet die Polizei.

Beim Anfahren bemerkte er jedoch nicht, dass sich eine der Frauen noch im Bereich der hinteren, rechten Tür befand. Bei diesem Fahrzeugmodell öffnen sich die hinteren Türen durch einen Mechanismus an der C-Säule, also in entgegengesetzter Richtung zur üblichen Öffnungsweise, wodurch die Frau erfasst und umgestoßen wurde. Die Seniorin erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass sie mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen werden musste.