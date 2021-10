1 Der Mann musste nach dem Unfall zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden (Symbolfoto). Foto: picture alliance / Patrick Seeger/dpa/Patrick Seeger

Ein 77-jähriger Mann, der am Donnerstagnachmittag in Esslingen von einem Transporter angefahren wurde, zog sich glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu.















Link kopiert

Esslingen - Zum Glück nur leicht verletzt wurde ein 77 Jahre alter Mann, der am Donnerstagnachmittag in Esslingen von einem einparkenden Kleinbus in der Straße Am Schönen Rain übersehen und angefahren worden war. Ein 44 Jahre alter Fahrer eines Ford Transit wollte gegen 16.20 Uhr rückwärts in eine Parklücke einfahren. Dabei übersah er laut Polizei den hinter dem Fahrzeug zu Fuß querenden Mann und touchierte ihn mit dem Heck seines Kleinbusses. Der Senior kam zu Fall, wobei er sich nach derzeitigen Erkenntnissen leichte Verletzungen zuzog. Ein Rettungswagen brachte ihn nachfolgend zur Untersuchung ins Krankenhaus.