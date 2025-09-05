Unfall in Esslingen: 72-Jährige bei Sturz von Fahrrad schwer verletzt

1 Die Frau wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik transportiert. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/David Breidert

Bei einem Sturz vom Fahrrad hat sich am Donnerstag eine Frau in Esslingen schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik.











Link kopiert

﻿ Eine 72-jährige Radfahrerin hat sich am Donnerstagmittag in Esslingen schwer verletzt. Sie war gegen 12.50 Uhr in der Straße Entennest in Richtung Altbach unterwegs und wollte dort offenbar wenden.

Beim Überqueren eines Bordsteins ist sie nach Angaben der Polizei dann gestürzt und zu Boden gefallen. Dabei verletzte sie sich schwer. Die Frau wurde nach dem Sturz vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Angehörige kümmerten sich um das Fahrrad.