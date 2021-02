1 Zu einem Unfall mit einer Leichtverletzten kam es am Freitagvormittag auf der B 10 (Symbolfoto). Foto: picture alliance / dpa/Patrick Pleul

Eine 70-jährige Autofahrerin ist am Freitagvormittag auf der B 10, kurz vor der Esslinger Pliensaubrücke, in die Leitplanken gekracht. Die Frau zog sich hierbei offenbar leichte Verletzungen zu.

Esslingen - Eine 70-jährige Autofahrerin ist am Freitagvormittag auf der B 10, kurz vor der Pliensaubrücke, mit ihrem Wagen in die Leitplanken gekracht. Gegen elf Uhr war die Frau laut Polizeiangaben mit ihrem Fahrzeug auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Göppingen unterwegs. Beim Wechseln auf die linke Spur kollidierte der Pkw mit den dortigen Leitplanken und kam an diesen zum stehen. Die 70-Jährige zog sich den derzeitigen Ermittlungen zufolge leichte Verletzungen zu, weshalb sie ins Krankenhaus gebracht wurde. Ihr Fahrzeug, an dem sich der Schaden auf etwa 6000 Euro beläuft, musste abgeschleppt werden.