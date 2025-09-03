Unfall in Esslingen: 67-Jähriger schiebt geparktes Auto bei Zusammenstoß 15 Meter weg

1 Ein erster Test ergab bei dem Unfallverursacher einen Wert von 0,5 Promille, weshalb eine Blutprobe angeordnet wurde. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie

In Esslingen hat ein 67-Jähriger ein geparktes Auto gerammt und viele Meter verschoben. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei stand er dabei unter Alkoholeinfluss.











﻿ Am Dienstagvormittag hat ein 67-Jähriger in Esslingen offenbar unter Alkoholeinfluss einen Unfall verursacht. Kurz nach 9 Uhr fuhr er mit seinem VW Polo in der Liebersbronner Straße in Richtung Hegensberg.

Nach Angaben der Polizei Esslingen kollidierte er am Salzmannweg mit einem geparkten Skoda. Dieser wurde durch die Wucht rund 15 Meter weggeschoben und blieb in einer Böschung stehen.

Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei 0,5 Promille beim Polo-Fahrer fest. Der Mann musste deshalb eine Blutprobe abgeben. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Wie hoch der Schaden ist, konnte die Polizei noch nicht sagen.