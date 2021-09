1 Der Unfall hatte einen ordentlichen Rückstau zur Folge (Symbolfoto). Foto: picture alliance / dpa/Malte Christians

Bei einem Verkehrsunfall in Esslingen ist am Donnerstagnachmittag ein Schaden in Höhe von etwa 18.000 Euro entstanden. Ein 65-jähriger Mann hatte ein Rotlicht missachtet.

Esslingen - Ein Schaden in Höhe von etwa 18.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag auf der Vogelsangbrücke in Esslingen entstanden. Ein 65-Jähriger befuhr laut Polizei gegen 14.25 Uhr mit einem Toyota den Beginn der Brücke von der Pliensauvorstadt herkommend. Hierbei missachtete er das Rotlicht der dortigen Ampel und es kam zum Zusammenstoß mit dem Renault einer 63 Jahre alten Frau.

Die Frau war von der B 10 abgefahren und wollte auf die Vogelsangbrücke einbiegen. Die Kollision war so heftig, dass das Fahrzeug der Frau abgeschleppt werden musste. Während der Unfallaufnahme kam es zu einem Rückstau bis in die Pliensauvorstadt, da der Verkehr in Richtung Stadtmitte nur einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden konnte.