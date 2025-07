Unfall in Esslingen: 64 und 13 Jahre alte Radfahrer nach Stürzen im Krankenhaus

1 In Esslingen haben sich zwei Radfahrer bei Stürzen verletzt. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/photothek.de

Zwei Radfahrer haben sich am Mittwochnachmittag in Esslingen jeweils bei Stürzen verletzt. Nach Angaben der Polizei mussten beide danach in einer Klinik behandelt werden.

Gegen 15.20 Uhr ist ein 64-jähriger Mann in der Fritz-Müller-Straße gestürzt. Er war mit einem Pedelec von der Alleenstraße kommend unterwegs, als ein Gegenstand, den er am Lenker transportierte, nach derzeitiger Informationslage in die Speichen seines Vorderrads geriet. Der Mann verlor dadurch das Gleichgewicht und stürzte auf die Fahrbahn. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik.

Kurz vor 17 Uhr ist dann ein 13-jähriger Junge in der Barbarossastraße alleinbeteiligt mit seinem Fahrrad gestürzt, als ihm ein Bremsmanöver missglückte. Auch er musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. An seinem Fahrrad entstand ein Schaden in Höhe von etwa 100 Euro.