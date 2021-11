1 Die 24-Jährige hatte keine Chance mehr rechtzeitig zu bremsen und stieß deshalb mit dem Auto des 61-Jährigen zusammen. Foto: dpa/Stefan Puchner

Bei dem Unfall, der sich am Mittwochmorgen in der Kreuzung Zollbergstraße / Hohenheimer Straße ereignet hat, wurde eine 24 Jahre alte Autofahrerin verletzt.















Esslingen - Weil ein Autofahrer das Rotlicht einer Ampel missachtet hat, ereignete sich am Mittwochmorgen in der Kreuzung Zollbergstraße / Hohenheimer Straße ein Unfall, bei dem eine 24-Jährige verletzt wurde. Der 61 Jahre alte Mann fuhr gegen 6.30 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der L 1268 in Richtung Zollberg. An der Kreuzung zur Hohenheimer Straße übersah er eine rote Ampel und fuhr ungebremst in die Kreuzung. Die von rechts kreuzende 24-jährige Autofahrerin war in Richtung der Vogelsangbrücke unterwegs. Sie hatte keine Chance mehr zu reagieren und stieß mit dem Auto des 61-Jährigen zusammen.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge in die Betonmauer des Fahrbahnteilers gedrückt. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, wurde die 24-Jährige so schwer verletzt, dass sie vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Beide Autos wurden abgeschleppt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 25 000 Euro.