1 Der Unfall ereignete sich in der Hirschlandstraße. (Symbolbild) Foto: /Stefan Puchner

Eine 60-jährige Autofahrerin ist am Sonntagnachmittag in Esslingen gegen zwei geparkte Autos gefahren. Sie blieb dabei unverletzt.















Link kopiert

Ein Schaden in Höhe von etwa 12.000 Euro ist bei einem Unfall am Sonntagnachmittag in der Hirschlandstraße entstanden.

Eine 60-jährige Autofahrerin befuhr laut Polizeiangaben gegen 14.45 Uhr die Straße in Richtung Hirschlandkopf. Dabei fuhr sie offenbar zu nah am rechten Fahrbahnrand und touchierte auf Höhe der Klinik ein geparktes Auto. Anschließend prallte sie in die Seite eines davor geparkten Autos. Die 60-Jährige blieb dabei unverletzt. Ihr Auto wurde allerdings so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Während der Bergung des Fahrzeugs musste die Hirschlandstraße kurzzeitig voll gesperrt werden.