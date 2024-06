Unfall in Esslingen: 59-Jähriger stürzt betrunken von Fahrrad – verletzt in Klinik

1 Der Gestürzte musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. (Symbolfoto) Foto: imago/Eibner/imago stock&people

Am Mittwochabend ist in Esslingen ein 59-Jähriger von seinem Fahrrad gestürzt. Nach Angaben der Polizei stand er offenbar unter Alkoholeinfluss.











In der Innenstadt in Esslingen hat sich am Mittwochabend ein 59-Jähriger verletzt. Nach Angaben der Polizei stürzte er gegen 22.30 Uhr in der Urbanstraße von seinem Fahrrad.

Die alarmierte Polizei stellte bei der Unfallaufnahme eine Alkoholfahne fest. Der Mann musste mit seinen Verletzungen in eine Klinik gebracht werden, dort musste er auch eine Blutprobe abgeben.