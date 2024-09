Unfall in Esslingen: 56-Jähriger überschlägt sich wegen Übermüdung mit Auto

Unfall in Esslingen

1 Das Auto des Mannes blieb schließlich auf dem Dach liegen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/André März

Auf der Schorndorfer Straße in Esslingen kam in der Nacht zum Donnerstag ein 56-Jähriger mit seinem Auto von der Fahrbahn ab. Das Auto blieb schließlich auf dem Dach liegen.











In Esslingen ist in der Nacht zum Donnerstag ein 56-Jähriger mit seinem Ford verunglückt. Wie die Polizei berichtet, fuhr er kurz vor 1 Uhr auf der Schorndorfer Straße in Richtung Oberhof, als er von der Fahrbahn abkam und sich mit seinem Wagen überschlug.

Den ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge war der Mann offenbar stark übermüdet, weshalb er in der Rechtskurve die Kontrolle verlor. Er kam nach links von der Straße ab und rammte zunächst einen Mast und ein Richtungsschild, zudem wurde die Bepflanzung in Mitleidenschaft gezogen. Schließlich blieb der Ford auf dem Dach liegen. Der Fahrer blieb offenbar unverletzt und konnte sich selbst aus seinem Wagen befreien, das Auto wurde abgeschleppt. Der Schaden betragt nach Schätzungen der Polizei mehrere tausend Euro.