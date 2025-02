Unfall in Esslingen: 55-Jähriger stürzt betrunken vom Pedelec – schwer verletzt in Klinik

Eröffnungstermin ist noch geheim Zuckerfreies und veganes Café eröffnet bald an der Nürtinger Flaniermeile

Am Nürtinger Stadtbalkon eröffnet in Kürze ein neues Café-Restaurant. Aus de Jüli wird Energetic life mit veganen Speisen aus regionalen Produkten. Die Lage am Neckar hat die Gastronomin überzeugt.