Unfall in Esslingen: 47-Jähriger stürzt von E-Bike und verletzt sich schwer

In Esslingen ist am Donnerstagnachmittag ein Pedelec-Fahrer schwer gestürzt. Ein Jogger konnte erste Hilfe leisten und die Rettungskräfte hinzurufen.











Am Donnerstag hat sich in den Weinbergen in Esslingen ein 47-Jähriger schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei stürzte der Mann aus unklarer Ursache von seinem Pedelec.

Der Mann fuhr gegen 16.45 Uhr auf dem Unteren Neckarhaldenweg von Mettingen in Richtung Stadtmitte. Er stürzte aus noch unklarer Ursache. Ein Jogger, der das Unglück beobachtet hatte, konnte sofort erste Hilfe leisten und den Rettungsdienst alarmieren. Dieser brachte den Verletzten in ein Krankenhaus, nachdem ein Notarzt ihn an der Unfallstelle versorgt hatte.