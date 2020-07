1 Bei dem Unfall wurde niemand verletzt (Symbolbild). Foto: picture alliance / dpa/Patrick Seeger

Der 38-jährige Fahrer hatte die Autofahrerin beim Abbiegen übersehen. Beide Fahrzeuge krachten aufeinander.

Esslingen - Eine kurze Unachtsamkeit beim Abbiegen hat laut Polizei am Sonntagnachmittag in der Ulmer Straße zu einem Verkehrsunfall geführt. Ein 38-jähriger Autofahrer war gegen 14.45 Uhr von einem Grundstück auf die Ulmer Straße gefahren. Nachdem er eine Lücke im Rückstau einer Abbiegespur durchquert hatte, wollte der 38-Jährige nach links in Richtung Oberesslingen weiterfahren. Beim Abbiegen übersah er allerdings eine von links kommende, auf der Fahrspur in Richtung Stadtmitte fahrende, 51 Jahre alte Autofahrerin und krachte in ihr Fahrzeug. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 25.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.