Unfall in Esslingen: 38-Jähriger baut betrunken Unfall mit motorisiertem Dreirad

1 Der Mann musste nach seinem Sturz behandelt und schließlich in eine Klinik gebracht werden. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Sebastian Gabsch

Bei einem Unfall in Esslingen hat sich der 38-Jährige Unfallverursacher am Montagabend verletzt. Er musste schließlich in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach Angaben der Polizei war er mit über zwei Promille betrunken.











Link kopiert

Ein 38-Jähriger hat am Montagabend in Esslingen offenbar unter Alkoholeinfluss einen Unfall verursacht. Nach Angaben der Polizei musste der Mann danach verletzt in eine Klinik gebracht werden.

Der Mann bog gegen 19.50 Uhr an der Einmündung der Kronenstraße zur Osterfeldstraße mit seinem motorisierten Dreirad ab. Dabei verlor er die Kontrolle und sein Fahrzeug geriet in Schräglage. Er fuhr daraufhin gegen einen Peugeot, der am Fahrbahnrand geparkt war. Danach stürzte er und verletzte sich. Die hinzugerufene Polizei stellte dann bei der Unfallaufnahme fest, dass der Mann offenbar betrunken war. Ein Atemtest ergab einen Wert über zwei Promille. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt, bevor der Mann zur Behandlung in eine Klinik gebracht wurde. Den Schaden beziffert die Polizei mit etwa 3500 Euro.