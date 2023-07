1 Die Frau musste nach dem Unfall in ein Krankenhaus gebracht werden. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Fotostand/Reiss

In Esslingen hat am Donnerstag ein Autofahrer beim Abbiegen eine 36 Jahre alte Radfahrerin übersehen und touchiert. Die Frau stürzte daraufhin und musste in eine Klinik gebracht werden.















Am Donnerstagnachmittag hat ein Autofahrer in Esslingen eine Radfahrerin angefahren, die 36-Jährige stürzte und verletzte sich laut Polizei so schwer, dass sie in eine Klinik gebracht werden musste.

Den Angaben zufolge war ein 57-Jähriger gegen 16.30 Uhr von der Karl-Pfaff-Straße in die Stuttgarter Straße abgebogen. Dabei hatte er der Radfahrerin die Vorfahrt genommen, die 36-Jährige war auf dem Schutzstreifen in der Stuttgarter Straße unterwegs. Sie stürzte und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf einige hundert Euro.