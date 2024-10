Unfall in Esslingen: 34-Jähriger fährt beim Zurücksetzen Kind an

34-Jähriger fährt beim Zurücksetzen Kind an

Unfall in Esslingen

1 Der Rettungsdienst brachte das Kind in ein Krankenhaus, wo es ambulant behandelt wurde. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/BildFunkMV/IMAGO

In der Bucht einer Bushaltestelle hat am Mittwoch ein 34-Jähriger in Esslingen einen Zehnjährigen angefahren und verletzt.











Ein zehnjähriger Junge ist am Mittwochnachmittag in Esslingen leicht verletzt worden, als er von einem rückwärtsfahrenden Auto erfasst wurde. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei kurz nach 14 Uhr in einer Bushaltebucht der Sulzgrieser Straße.

Ein 34-Jähriger fuhr mit seinem Fiat ein Stück rückwärts und stieß dabei gegen den Schulranzen des Jungen, der mit dem Rücken zum Fahrzeug stand. Der Schüler stürzte durch den Zusammenstoß zu Boden und wurde dabei verletzt.

Polizei ermittelt genauen Unfallverlauf

Rettungskräfte brachten den Jungen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik. Nach ersten Erkenntnissen erlitt er glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Die Polizei Esslingen hat den Vorfall aufgenommen und ermittelt den genauen Ablauf des Unfalls.