Unfall in Esslingen: 28-jähriger Motorradfahrer stürzt und kollidiert mit Auto – schwer verletzt

7 In Esslingen kam es am Sonntagnachmittag auf der L1192 zu einem Verkehrsunfall. Foto: SDMG/SDMG

Auf der Landesstraße 1192 von Esslingen in Richtung Ostfildern ist es am Sonntagnachmittag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 28-jährigen Motorradfahrer und einem 25-jährigen Fiat-Fahrer gekommen. Die Hintergründe.











Am Sonntagnachmittag ist es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Motorrad gekommen. Der Motorradfahrer wurde dabei nach Angaben der Polizei schwer verletzt. Ein 28-jähriger KTM-Fahrer war gegen 15.15 Uhr auf der Landesstraße 1192 von Esslingen in Richtung Ostfildern unterwegs. In einer starken Rechtskurve, die aus Sicherheitsgründen sogar mit Warnbaken markiert ist, kam der Motorradfahrer zu Fall. Er riss laut Polizei zwei der Warnbaken mit sich und geriet in den Gegenverkehr. Dort stieß er mit dem Fiat eines 25-Jährigen Fiat zusammen.

Der 28-jährige Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Fiat-Fahrer blieb ohne Verletzungen. Die Fahrspur in Richtung Esslingen war während der Unfallaufnahme nach Aussagen der Polizei bis circa 17.15 Uhr gesperrt. Das Motorrad musste abgeschleppt werden, der Fiat hingegen war noch fahrbereit. Es entstand nach Polizeiangaben insgesamt ein Schaden von 10.400 Euro.