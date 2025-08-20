Unfall in Esslingen: 20-Jähriger kommt mit Auto von Fahrbahn ab

1 Ein 20-Jähriger hat am frühen Mittwochmorgen einen Unfall verursacht, sein Auto wurde abgeschleppt. Foto: picture alliance/dpa

Weil er offenbar einem Tier ausweichen musste, ist ein 20 Jahre alter Autofahrer am Mittwochmorgen mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen.











In der Zollbergstraße in Esslingen ist am frühen Mittwochmorgen ein Auto von der Fahrbahn abgekommen. Ein 20-Jähriger befuhr gegen 1.20 Uhr mit seinem Wagen die Zollbergstraße in Richtung Stadtmitte. Als er seinen eigenen Angaben zufolge in einer Linkskurve einem Tier ausweichen musste, verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, kam ins Schleudern und anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab.

Fahrzeug wird nach Unfall in Esslingen abgeschleppt

Verletzt worden ist bei dem Unfall nach Angaben der Polizei niemand. Allerdings war das Fahrzeug des 20-Jährigen so schwer beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 3000 Euro.