1 Der Unfall ereignete sich am Donnerstagmorgen in der Eberspächerstraße. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Am Donnerstagmorgen ist ein Fahrradfahrer in Esslingen mit dem Auto eines 62-Jährigen zusammengestoßen. Der 19-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.















Nach einem Verkehrsunfall in der Eberspächerstraße in Esslingen ist ein 19 Jahre alter Radfahrer am Donnerstagmorgen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Gegen 7.20 Uhr bog ein 62-jähriger Autofahrer von der Fahrbahn nach rechts in ein Firmengelände ein. Dabei übersah er den 19-Jährigen, der laut Polizeiangaben mit seinem Mountainbike verkehrswidrig auf dem Gehweg in die entgegengesetzte Richtung gefahren sein soll. Der Radfahrer prallte gegen die Motorhaube und stürzte. Der Schaden beläuft sich auf rund 7.000 Euro.