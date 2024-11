Unfall in Esslingen: 19-Jähriger fährt zu schnell und verliert Kontrolle – Beifahrer verletzt in Klinik

19-Jähriger fährt zu schnell und verliert Kontrolle – Beifahrer verletzt in Klinik

Unfall in Esslingen

1 Der Rettungsdienst brachte den verletzten 20-Jährigen in ein Krankenhaus. (Symbolfoto) Foto: Christian Schwier /Symbolbild Rettungsdienst

Am Mittwochabend verliert ein junger Autofahrer in Esslingen die Kontrolle über sein Auto, weil er zu schnell in eine Kurve fährt. Auf der nassen Straße bricht das Heck des Wagens aus. Der Beifahrer wird verletzt und muss ins Krankenhaus.











Link kopiert

Am Mittwochabend hat ein 19-jähriger BMW-Fahrer auf der Weilstraße in Esslingen die Kontrolle über sein Auto verloren. Der Unfall ereignete sich gegen 18 Uhr, als der junge Mann nach einem Einkaufszentrum in eine scharfe Rechtskurve einbiegen wollte, berichtet die Polizei.

Offenbar passte er dabei seine Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn nicht an und geriet deshalb ins Schleudern. Das Heck des BMW brach aus, woraufhin das Fahrzeug gegen den Bordstein prallte.

Beifahrer muss verletzt in Klinik

Durch den Aufprall lösten die Airbags aus und der 20-jährige Beifahrer wurde verletzt. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die Polizei schätzt den Schaden am BMW auf rund 6.000 Euro.