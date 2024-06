Unfall in Esslingen: 19-Jähriger beschädigt unter Drogen drei Autos beim Wenden

1 Die Polizei ordnete eine Blutprobe an, weil ein Drogenvortest positiv gewesen war. (Symbolfoto) Foto: picture alliance /dpa/Stefan Puchner

Bei einem Unfall in Esslingen hat ein 19-Jähriger am Donnerstag offenbar unter Drogeneinfluss drei geparkte Autos beschädigt. Er hatte beim zurücksetzten unkontrolliert beschleunigt.











Ein 19-Jähriger hat am Donnerstagabend in Esslingen einen Unfall mit vier Autos verursacht. Offenbar stand der junge Mann unter Drogeneinfluss, berichtet ein Sprecher der Polizei.

Der 19-Jährige wollte gegen 22.50 Uhr an der Max-Gyr-Straße wenden, nachdem er von der Mettinger Brücke her auf der Palmenwaldstraße gefahren war. Beim Zurücksetzten beschleunigte er dann unkontrolliert und schob drei am Straßenrand geparkte Autos gegeneinander. Als die Polizei den Unfall aufnahm, stellten die Beamten Anzeichen darauf fest, dass der Unfallverursacher unter Drogeneinfluss stand. Ein erste Vortest verlief positiv, weshalb sie den Führerschein des 19-Jährigen beschlagnahmten und eine Blutprobe anordneten. Der Schaden ist noch nicht genau zu beziffern, so die Polizei.