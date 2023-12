Unfall in Esslingen: 19-jährige Motorradfahrerin stürzt und verletzt sich

Unfall in Esslingen

1 Die Fahrerin verlor auf der nassen Fahrbahn den Halt. Foto: /IMAGO/Manuel Geisser

Wegen einer Bremsung auf nasser Fahrbahn verlor eine junge Frau den Halt auf ihrem Motorrad als sie am Mittwochmorgen in der Esslinger Pliensauvorstadt unterwegs war. Die Fahrerin stürzte und wurde anschließend in eine Klinik gebracht.











Link kopiert

In der Esslinger Pliensauvorstadt ist es am Mittwochmorgen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei der eine junge Motorradfahrerin leicht verletzt wurde. Gegen 9.25 Uhr befuhr die 19-jährige Yamaha-Lenkerin die Stuttgarter Straße in Richtung Esslingen. Auf Höhe der Karl-Pfaff-Straße musste sie verkehrsbedingt bremsen. Dabei rutschte das Vorderrad des Motorrads auf der nassen Fahrbahn weg, und die junge Frau stürzte zu Boden.

Ein Rettungswagen brachte die leicht verletzte Fahrerin anschließend zur Untersuchung in eine Klinik. Zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe war der Bauhof im Einsatz.