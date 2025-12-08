Unfall in Esslingen: 18-Jähriger verliert Kontrolle über Auto – er hatte keinen Führerschein

1 Die Polizei ist am Montagmittag zu einem Unfall in der Fritz-Müller-Straße in Esslingen gerufen worden. Foto: Stefan Puchner

Bei einem Unfall, der sich Montagmittag in Esslingen ereignete, wurden fünf Menschen verletzt. Der Fahrer war viel zu schnell abgebogen und dann gegen einen Baum geprallt.











Ein Großaufgebot an Rettungskräften rückte am Montagmittag in die Fritz-Müller-Straße in Esslingen aus. Grund dafür war ein Unfall, bei dem fünf Menschen verletzt wurden.

Nach Angaben der Polizei fuhr ein 18-Jähriger mit seinem Auto gegen 12.45 Uhr die Röntgenstraße entlang. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge bog er mit überhöhter Geschwindigkeit nach rechts in die Fritz-Müller-Straße ab. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Durch den Aufprall wurden sowohl der 18-jährige Fahrer als auch seine insgesamt vier Mitfahrer verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst in Kliniken gebracht.

Möglicherweise stand der 18-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Bei der Verkehrsunfallaufnahme durch die Polizei ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Beeinflussung des Fahrers durch Betäubungsmittel, weshalb eine Blutentnahme bei ihm durchgeführt wurde. Zudem stellte sich heraus, dass der 18-Jährige, der zunächst falsche Angaben zu seiner Identität machte, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.