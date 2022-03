Unfall in Esslingen

1 Der Rettungsdienst brachte den Verletzten ins Krankenhaus. (Symbolbild). Foto: dpa/Monika Skolimowska

Bei einem Unfall in Esslingen ist am Mittwochnachmittag ein 42-jähriger Autofahrer mit einem 17-jährigen Motorradfahrer zusammengestoßen. Der 17-Jährige hat sich dabei leicht verletzt.















Auf der Breslauer Straße sind am Mittwochnachmittag ein Auto und ein Motorradfahrer zusammengestoßen. Gegen 15.30 Uhr fuhr ein 42-jähriger Autofahrer in Richtung Schorndorfer Straße. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines von rechts, von einem Seitenarm der Breslauer Straße herkommenden 17-Jährigen, der auf einem Kleinkraftrad unterwegs war. Der Jugendliche wollte der Polizei zufolge seinerseits nach links in Richtung Weiherstraße abbiegen und fuhr dabei nicht äußerst rechts. Zu Beginn des Einmündungsbereichs kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wobei der 17-Jährige ersten Erkenntnissen nach leicht verletzt wurde. Der Rettungsdienst brachte ihn laut Polizeiangaben ins Krankenhaus. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf rund 8.000 Euro.