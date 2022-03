Unfall in Esslingen

1 Die junge Frau wird vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert (Symbolfoto). Foto: picture alliance/dpa/Boris Roessler

Nach einem missglücktem Überholvorgang kommt eine Zweiradlenkerin zu Fall und zieht sich schwere Verletzungen zu.















Link kopiert

Eine 17-jährige Zweiradlenkerin fuhr am Freitagabend gegen 20:30 Uhr, mit ihrem Leichtkraftrad Suzuki die L1192 von Esslingen kommend bergaufwärts in Richtung Nellingen. Zunächst wollte die junge Frau noch einen Lkw überholen, brach dann aber wegen der sich verjüngenden Fahrbahn den Überholvorgang doch wieder ab.

Beim Wiedereinscheren stürzte die Lenkerin ohne Fremdeinwirkung wegen eines Fahrfehlers auf die Fahrbahn und verletzte sich dabei schwer.

Nach einer notärztlichen Erstversorgung wurde die 17-Jährige durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Klinikum eingeliefert. An ihrem Leichtkraftrad entstand ein Schaden in Höhe von circa 500 Euro.