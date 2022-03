1 Der Junge wurde mit leichten Verletzungen von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Foto: dpa/Stefan Puchner

In Esslingen ist ein 13-Jähriger von seinem Fahrrad gefallen und hat sich verletzt. Er war mit einem Auto zusammengestoßen.















Ein Auffahrunfall hat sich am Montagmorgen in der Kelterstraße ereignet. Gegen 7.20 Uhr war laut Polizeiangaben ein 13 Jahre alter Junge mit seinem Fahrrad auf der Kelterstraße unterwegs und erkannte zu spät, dass eine vorausfahrende 51-jährige Autofahrerin verkehrsbedingt bremsen musste. Dabei prallte der 13-Jährige mit seinem Fahrrad in das Heck des Autos und stürzte auf die Fahrbahn. Er wurde mit leichten Verletzungen von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Schaden auf 700 Euro.