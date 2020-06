Unfall in ES-Sirnau

1 20.000 Euro Schaden sind die Bilanz des Unfalls (Symbolbild). Foto: picture alliance / dpa/Patrick Seeger

Bei Sirnau sind zwei Autos zusammengestoßen. Dabei ist ein beträchtlicher Schaden entstanden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die sagen können, ob die Ampel vor Ort funktionierte.

Esslingen - Zwei nicht mehr fahrbereite Autos und ein Schaden von etwa 20.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalles, der sich am Dienstagmorgen in Oberesslingen ereignet hat, wie die Polizei berichtet.

Ein 28-Jähriger verließ gegen 5.45 Uhr mit seinem Wagen die B10 aus Fahrtrichtung Göppingen kommend und wollte lnach inks in Richtung Sirnau abbiegen. Hierbei übersah er den Wagen eines 55-Jährigen, der aus Richtung Sirnau kam. Die beiden Autos kollidierten.

Die Fahrer zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu, die jedoch vor Ort nicht medizinisch behandelt werden mussten. Beide Autos waren so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Ersten Erkenntnissen zufolge war die Ampelanlage an der Einmündung zum Unfallzeitpunkt ausgeschaltet, die Ermittlungen des Polizeireviers Esslingen hierzu dauern jedoch noch an. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0711/3990-330 zu melden.