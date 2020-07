1 Bei rot gehalten, bei grün gefahren – das behaupten beide Unfallbeteiligten (Symbolbild) Foto: Pixabay

An der FESTO-Kreuzung in Berkheim ist es zu einem Unfall gekommen. Beide Beteiligten behaupten, bei Grün gefahren zu sein. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Esslingen - Im Zuge von Unfallermittlungen sucht die Verkehrspolizei Esslingen Zeugen, die Angaben zur Ampelschaltung an der FESTO-Kreuzung (Ruiter Straße / L 1192) am Dienstagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, machen können.

Zu diesem Zeitpunkt war, laut Polizeiangaben, eine 55-Jährige mit ihrem Wagen in Richtung Berkheim unterwegs und hielt zunächst an der roten Ampel an besagter Kreuzung an. Ihren Angaben zufolge fuhr die Frau bei Grün an, worauf es zur Kollision mit dem von rechts aus Richtung Neuhausen kommenden Wagen eines 50-Jährigen kam.

Beim Zusammenstoß erlitt die Fahrerin leichte Verletzungen, die im Krankenhaus ambulant behandelt werden mussten. Insgesamt entstand ein Blechschaden in Höhe von etwa 9.000 Euro, wie die Polizei schätzt. Beide Fahrzeuge mussten zudem abgeschleppt werden.

Bei der Unfallaufnahme hatte auch der beteiligte Fahrer angegeben, bei Grün in die Kreuzung eingefahren zu sein. Zeugen werden daher gebeten, sich unter Telefon 0711/3990-420 zu melden.