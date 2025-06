Unfall in Erkenbrechtsweiler: Auto fährt beim Abbiegen Motorradfahrerin an – schwer verletzt in Klinik

Auto fährt beim Abbiegen Motorradfahrerin an – schwer verletzt in Klinik

Unfall in Erkenbrechtsweiler

1 Die junge Frau musste stationär in einer Klinik behandelt werden. (Symbolfoto) Foto: Christian Schwier - stock.adobe.

Schwerer Unfall in Erkenbrechtsweiler: Eine 17-jährige Motorradfahrerin wurde von einem Auto angefahren und musste ins Krankenhaus. Details zum Vorfall und den Folgen.











 In Erkenbrechtsweiler (Kreis Esslingen) ist am Sonntagabend eine 17-jährige Motorradfahrerin von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte die Fahrerin des Pkw der Bikerin die Vorfahrt genommen.

Demnach fuhr die Motorradfahrerin gegen 19 Uhr mit ihrer KTM auf der Uracher Straße in Richtung Hülben. An der Kreuzung mit der Kirchstraße wollte zeitgleich eine 47-Jährige mit ihrem BMW nach link in Richtung Beuren abbiegen und nahm der Jugendlichen dabei die Vorfahrt.

Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen und die 17-Jährige wurde zu Boden geschleudert. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik, wo sie stationär behandelt werden musste. Den Schaden schätzt die Polizei auf insgesamt etwa 8.000 Euro.