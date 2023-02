1 Unfall mit drei Beteiligten in Ehningen. Foto: Eibner-Pressefoto/Schüler / Eibner-Pressefoto

Am Montagnachmittag fährt ein 18-Jähriger mit seinem Golf auf einen Beetle und einen weiteren Golf auf. Womöglich war die tiefstehende Sonne die Ursache für den Unfall mit 32 000 Euro Sachschaden.















Link kopiert

Am späten Montagnachmittag hat sich in der Hildrizhauser Straße in Ehningen (Kreis Böblingen) ein Verkehrsunfall ereignet. Laut Polizeibericht wollte eine 57-jährige VW-Golf-Fahrerin gegen 17.30 Uhr nach rechts in die Schlossstraße einbiegen. Dafür bremste sie ihr Fahrzeug langsam ab, um den kreuzenden Verkehr durchzulassen. Eine 32-Jährige bremste ihren VW Beetle ebenso ab. Mutmaßlich wegen der tiefstehenden Sonne fuhr ein 18-jähriger Golf-Fahrer zu schnell auf den Beetle zu und krachte auf das vor ihm stehende Auto. Durch den Kollision wurden der Beetle auf den Golf der 57-Jährigen aufgeschoben. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 32 000 Euro. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Durch den Verkehrsunfall erlitten alle Beteiligten leichte Verletzungen.