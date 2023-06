Zehnjähriger Junge nach Zusammenstoß mit Auto in Klinik

In Echterdingen ist am Samstag ein Zehnjähriger unvermittelt mit seinem Fahrrad auf die Straße gefahren. Ein Autofahrer konnte dort nicht mehr ausweichen und erfasste das Kind. Der Rettungsdienst brachte den Jungen verletzt in ein Krankenhaus.















Bei einem Unfall in Echterdingen (Kreis Esslingen) ist am Samstagabend ein zehn Jahre alter Junge verletzt worden. Gegen 18.35 Uhr fuhr der Junge laut Polizei ohne auf den Verkehr zu achten vom Gehweg auf die Hirschstraße.

Dort stieß er mit dem Auto einer 54-Jährigen zusammen, die in Richtung Martin-Luther-Straße unterwegs war. Der Junge wurde über die Motorhaube geschleudert und stürzte auf die Straße. Ein Notarzt versorgte ihn an der Unfallstelle, bevor der Rettungsdienst das Kind in eine Klinik brachte. Die Polizei schätzt den Schaden auf 5000 Euro.