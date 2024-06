Unfall in Echterdingen: Vorfahrt genommen – 23-Jähriger verletzt ins Krankenhaus

1 Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in eine Klinik. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch

Bei einem Unfall in Echterdingen wurde am Donnerstag ein 23-Jähriger verletzt. An einer abknickenden Vorfahrtsstraße hatte eine 54-Jährige ihm die Vorfahrt genommen.











Link kopiert

In Echterdingen ist am Donnerstag ein 23-Jähriger bei einem Unfall verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, hatte eine 54-Jährige sein Auto in der Nikolaus-Otto-Straße gerammt, als sie gegen 16.40 Uhr in Richtung Kreisverkehr an der Autobahnauffahrt fuhr.

Der 23-Jährige wollte zeitgleich nach links in die Gaußstraße abbiegen und folgte dafür der abknickenden Vorfahrtsstraße, die dort zur Zeit wegen einer Baustelle eingerichtet ist. Die Frau fuhr aber dennoch geradeaus und es kam zum Zusammenstoß. Der 23-Jährige wurde danach vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht, ersten Erkenntnissen nach waren seine Verletzungen aber leicht. Den Schaden an den Autos schätzt die Polizei auf 8000 Euro, beide mussten abgeschleppt werden.