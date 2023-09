1 Die Polizei musste am Dienstagabend in Echterdingen ausrücken. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch

Am Dienstagabend hat eine 77-Jährige an einem bekannten Kreisverkehr in Echterdingen (Kreis Esslingen) einen Unfall verursacht. Sie musste vorsorglich in eine Klinik.















In Echterdingen (Kreis Esslingen) ist am Dienstag eine Autofahrerin von der Straße abgekommen. Sie fuhr durch eine Hecke und stoppte erst kurz vor einer Hauswand, teilte die Polizei mit.

Den Angaben zufolge wollte die 77-Jährige gegen 18.10 Uhr am Stangenkreisverkehr nach links auf die Leinfelder Straße in Richtung Ortsmitte abbiegen. Gleichzeitig ging dort ein Fußgänger über den Überweg. Die Seniorin fuhr daraufhin über die Verkehrsinsel, die Gegenfahrspur und ein Gebüsch. Dabei streifte sie einen wartenden Pkw und kam schließlich erst kurz vor der Hauswand eines Gebäudes in der Friedrich-List-Straße zum Stehen. Sie wurde dabei leicht verletzt und musste ins Krankenhaus. Ihr Auto und das andere beteiligte Fahrzeug mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf 8000 Euro.