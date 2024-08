Unfall in Echterdingen: Frau verliert Kontrolle und fährt gegen Baum – 40.000 Euro Schaden

Unfall in Echterdingen

Bei einem Unfall in Echterdingen (Kreis Esslingen) ist am Sonntagmittag hoher Schaden entstanden. Die 77-jährige Fahrerin wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.











Am Sonntagmittag hat in Echterdingen (Kreis Esslingen) eine 77-Jährige die Kontrolle über ihr Auto verloren, als sie aus einem Kreisverkehr ausfahren wollte. Nach Angaben der Polizei wurde sie dabei verletzt, an ihrem Auto entstand zudem Totalschaden.

Die 77-Jährige wollte gegen 13.30 Uhr am Kreisverkehr mit der Esslinger Straße auf die Plieninger Straße fahren. Aus noch unklaren Gründen verlor sie dabei die Kontrolle über ihren Ford, fuhr über eine Verkehrsinsel und nach links von der Straße. Dort prallte sie zunächst gegen einen großen Stein am Fahrbahnrand, bevor ihr Auto gegen einen Baum krachte und liegen blieb.

Die Frau wurde ersten Erkenntnissen nach leicht verletzt, der Rettungsdienst brachte sie zu weiteren Untersuchungen in eine Klinik. Ihr Auto musste abgeschleppt werden, den Schaden schätzt die Polizei auf 40.000 Euro.